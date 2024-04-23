Нерухомість та люксове авто на батьків дружини: у топ-поліцейського знайшли активів на мільйони (фото)

Правоохоронці повідомили топ-поліцейського про підозру одразу за трьома статтями

Заступнику начальника Дніпровського районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області – начальнику відділу кримінальної поліції повідомили про підозру у незаконному збагаченні. За два роки на посаді він отримав активів більше ніж на 14 млн гривень.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, ДБР та НАЗК. За інформацією УП, йдеться про полковника поліції Андрія Довгуна, який обіймав цю посаду з 2021 по 2022 рік.

Відомо, що ще 2023 року правоохоронця викрили разом зі своїм братом на вимаганні. Він вимагав 200 тисяч доларів від будівельників, які робили ремонт на садибі, оформленій на тещу правоохоронця. Поліцейський звинуватив будівельників у пожежі, яка сталася через коротке замикання після ремонту.

У ході розслідування цієї справи Державне бюро розслідувань разом із Національним агентством щодо запобігання корупції звернули увагу на спосіб життя правоохоронця. З’ясувалося, що за 2021-2022 роки Андрій Довгун витратив 14 млн гривень на купівлю або будівництво нерухомості. Ця сума у рази перевищує офіційні доходи правоохоронця.

НАЗК та ДБР виявили у власності правоохоронця елітний будинок, земельну ділянку, а також автомобіль Porsche MACAN 2017 року випуску. Все це було оформлено на батьків дружини. Наприклад, теща держслужбовця нібито придбала земельну ділянку за 37,5 тисячі гривень, а пізніше вона стала "власницею" житлового будинку, який будувався у 2022 році. А розкішним автомобілем "володів" тесть поліцейського, хоча насправді ним користувалася дружина правоохоронця.

Правоохоронцю повідомили про підозру за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 2 ст. 366-2 ККУ (внесення свідомо недостовірних відомостей до декларації). А 23 квітня 2024 року поліцейському також повідомили про підозру у декларуванні неправдивих відомостей (ст. 366-1). Санкція останньої статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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