Кабмін витратить мільярди на розвиток української мови: до 2030 року має залишитися не більше 20% російськомовних

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 7,8 млрд. гривень

Кабінет Міністрів України затвердив Державну цільову національно-культурну програму забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної у всіх сферах суспільного життя. Вона розрахована на період до 2030 року.

Як йдеться у тексті Програми, її мета у забезпеченні дотримання конституційних гарантій та створення умов для всебічного розвитку та функціонування української мови. Також вона покликана сприяти вивченню української мови та підвищенню престижу її використання.

"Реалізація програми сприятиме тому, щоб до 2030 року 80% українців у сім’ї та побуті розмовляли українською. Частка україномовного культурного продукту має збільшитися з 55 до 85%", — сказано на сайті Міністерства культури та інформаційної політики, яке виступило автором Програми.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 7,8 млрд. гривень. З них 7,6 млрд. гривень за рахунок держбюджету та 200 млн. гривень з місцевих бюджетів.

Серед запланованих заходів:

забезпечення дотримання чиновниками всіх рівнів вимог Закону про обов’язковість використання державної мови під час виконання своїх посадових обов’язків, недопущення її дискримінації;

мотивування населення України до вивчення, навчання та спілкування українською мовою, запровадження та реалізація відповідних проєктів;

розробка та створення мережі курсів з вивчення української мови (у тому числі дистанційних та онлайн-курсів), у тому числі безплатних;

покращення якості викладання державної мови у навчальних закладах;

запровадження та проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, а також міжнародного сертифікаційного іспиту з української мови для іноземців, які виявили бажання його вивчати;

стимулювання проведення наукових досліджень у сфері українського мовознавства, а також української жестової мови;

розвиток національної словникової бази та забезпечення вільного доступу до неї;

збільшення кількості та покращення якості україномовного продукту на телебаченні, радіо, в кіно, зокрема, стимулювання дублювання українською мовою творів класики світового кінематографу;

сприяння створенню україномовної продукції для дітей;

сприяння впровадженню освітніх теле- та радіопрограм, онлайн-курсів з української історії та культури;

подальша підтримка книговидавничої справи в Україні, зокрема видання книг українською мовою, зокрема перекладної літератури.

Як повідомляв "Телеграф", мовний омбудсмен України Тарас Кремень у листопаді заявив, що учні та вчителі у школах мають розмовляти українською мовою навіть у приватному спілкуванні під час змін. Це спровокувало чимало незручних питань з боку школярів та їхніх батьків.