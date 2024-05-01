Міноборони України укладе контракт з однією з найбільших компаній зі супутникової зйомки: що відомо

Зображення можуть потрапити до рук ворога

Співробітники Міноборони провели зустріч із однією з найбільших у світі компаній у сфері супутникової зйомки. Українське оборонне відомство вирішило продовжити з нею контракт щодо купівлі актуальних знімків території України з метою оборони та безпеки.

Про це повідомляє пресслужба МОУ. Назва компанії відомство не розголошує, але уточнює, що це єдина у світі супутникова компанія, яка веде цілодобове фотографування території планети з роздільною здатністю 3-5 метрів.

"Щодня супутникові компанії ведуть зйомку території України. Ці зображення може замовляти ворог через підставні компанії. Тому ми вдячні партнерам за готовність підписати меморандум з нами та спільно реалізувати механізм обмеження використання знімків нашої території", — зазначила заступник міністра оборони Катерина Чорногоренко.

Зазначається, що ця співпраця має стати прикладом для інших супутникових компаній, оскільки в умовах війни необхідно мінімізувати можливості використання цих зображень супротивником.

Також у повідомленні зазначено, що Міноборони вже напрацьовує міжнародні правові механізми, які регламентують механізми протидії космічній розвідці під час війни в Україні.

Як повідомлялося раніше, за Міністерства оборони України створено координаційний дорадчий орган для Департаменту внутрішнього аудиту — Аудиторський комітет. До нього увійшли внутрішні аудитори країн-членів НАТО.