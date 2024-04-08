У Міноборони працюватимуть аудитори з країн НАТО: хто саме та чим вони займуться
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Іноземці будуть давати консультації та поради щодо реформи фінансового контролю у відомстві
При Міністерстві оборони України створено координаційний дорадчий орган для Департаменту внутрішнього аудиту — Аудиторський комітет. До нього увійшли внутрішні аудитори країн-членів НАТО.
Відповідний указ щодо створення комітету підписав міністр оборони Рустем Умєров. Така інформація з’явилась на сайті Міноборони.
У повідомленні оборонного відомства йдеться, що це буде "координаційний дорадчий орган для Департаменту внутрішнього аудиту", який даватиме консультації та поради щодо реформи фінансового контролю у відомстві.
До складу Аудиторського комітету увійшли:
- Франсуа Готьє – керівник Служби зовнішнього нагляду штаб-квартири НАТО (Брюссель);
- Джозеф Інгігнолі – аналітик/оцінювач наглядових програм Офісу Генерального інспектора Департаменту оборони США;
- Джон Чесшир – керівник компанії з внутрішнього аудиту JC Audit Training Ltd (Оксфорд), член міжнародного інституту внутрішніх аудиторів;
- Манфред ван Кестерен – міжнародний експерт з державного внутрішнього фінансового контролю у рамках програми EU4PFM в Україні;
- Руслана Рудницька – український експерт національних та міжнародних проектів під егідою Міністерства фінансів України та Рахункової палати.
- Юрій Джигір — заступник міністра оборони;
- Людмила Дараган – державний секретар Міністерства оборони.
Нагадаємо, що МО Бюро економічної безпеки погоджено алгоритм обміну інформацією та передачі матеріалів внутрішнього аудиту для протидії корупції в оборонному секторі, що є питанням національної безпеки.
Раніше "Телеграф" писав, що країни НАТО обговорять створення місії з підтримки України.