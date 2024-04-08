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У Міноборони працюватимуть аудитори з країн НАТО: хто саме та чим вони займуться

Автор
Інна Дьоміна Інна Дьоміна
Дата публікації
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Автор
МО України Новина оновлена 08 квітня 2024, 13:45
МО України. Фото Відкриті джерела

Іноземці будуть давати консультації та поради щодо реформи фінансового контролю у відомстві

При Міністерстві оборони України створено координаційний дорадчий орган для Департаменту внутрішнього аудиту — Аудиторський комітет. До нього увійшли внутрішні аудитори країн-членів НАТО.

Відповідний указ щодо створення комітету підписав міністр оборони Рустем Умєров. Така інформація з’явилась на сайті Міноборони.

У повідомленні оборонного відомства йдеться, що це буде "координаційний дорадчий орган для Департаменту внутрішнього аудиту", який даватиме консультації та поради щодо реформи фінансового контролю у відомстві.

До складу Аудиторського комітету увійшли:

  • Франсуа Готьє – керівник Служби зовнішнього нагляду штаб-квартири НАТО (Брюссель);
  • Джозеф Інгігнолі – аналітик/оцінювач наглядових програм Офісу Генерального інспектора Департаменту оборони США;
  • Джон Чесшир – керівник компанії з внутрішнього аудиту JC Audit Training Ltd (Оксфорд), член міжнародного інституту внутрішніх аудиторів;
  • Манфред ван Кестерен – міжнародний експерт з державного внутрішнього фінансового контролю у рамках програми EU4PFM в Україні;
  • Руслана Рудницька – український експерт національних та міжнародних проектів під егідою Міністерства фінансів України та Рахункової палати.
  • Юрій Джигір — заступник міністра оборони;
  • Людмила Дараган – державний секретар Міністерства оборони.

Нагадаємо, що МО Бюро економічної безпеки погоджено алгоритм обміну інформацією та передачі матеріалів внутрішнього аудиту для протидії корупції в оборонному секторі, що є питанням національної безпеки.

Раніше "Телеграф" писав, що країни НАТО обговорять створення місії з підтримки України.

Теги:
#НАТО #Міноборони #Реформа #Аудит