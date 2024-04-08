У Міноборони працюватимуть аудитори з країн НАТО: хто саме та чим вони займуться

Іноземці будуть давати консультації та поради щодо реформи фінансового контролю у відомстві

При Міністерстві оборони України створено координаційний дорадчий орган для Департаменту внутрішнього аудиту — Аудиторський комітет. До нього увійшли внутрішні аудитори країн-членів НАТО.

Відповідний указ щодо створення комітету підписав міністр оборони Рустем Умєров. Така інформація з’явилась на сайті Міноборони.

У повідомленні оборонного відомства йдеться, що це буде "координаційний дорадчий орган для Департаменту внутрішнього аудиту", який даватиме консультації та поради щодо реформи фінансового контролю у відомстві.

До складу Аудиторського комітету увійшли:

Франсуа Готьє – керівник Служби зовнішнього нагляду штаб-квартири НАТО (Брюссель);

Джозеф Інгігнолі – аналітик/оцінювач наглядових програм Офісу Генерального інспектора Департаменту оборони США;

Джон Чесшир – керівник компанії з внутрішнього аудиту JC Audit Training Ltd (Оксфорд), член міжнародного інституту внутрішніх аудиторів;

Манфред ван Кестерен – міжнародний експерт з державного внутрішнього фінансового контролю у рамках програми EU4PFM в Україні;

Руслана Рудницька – український експерт національних та міжнародних проектів під егідою Міністерства фінансів України та Рахункової палати.

Юрій Джигір — заступник міністра оборони;

Людмила Дараган – державний секретар Міністерства оборони.

Нагадаємо, що МО Бюро економічної безпеки погоджено алгоритм обміну інформацією та передачі матеріалів внутрішнього аудиту для протидії корупції в оборонному секторі, що є питанням національної безпеки.

Раніше "Телеграф" писав, що країни НАТО обговорять створення місії з підтримки України.