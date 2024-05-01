Минобороны Украины заключит контракт с одной из крупнейших компаний по спутниковой съемке: что известно

Изображения могут попасть в руки врага

Сотрудники Минобороны провели встречу с одной из крупнейших в мире компаний в сфере спутниковой съемки. Украинское оборонное ведомство решило продлить с ней контракт относительно покупки актуальных снимков территории Украины в целях обороны и безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба МОУ. Название компании ведомство не разглашает, но уточняет, что это единственная в мире спутниковая компания, которая ведет круглосуточную фотосъемку территории планеты с разрешением в 3-5 метров.

"Ежедневно спутниковые компании ведут съемку территории Украины. Эти изображения может заказывать враг — через подставные компании. Поэтому мы благодарны партнерам за готовность подписать меморандум с нами и совместно реализовать механизм ограничения использования снимков нашей территории", — отметила замминистра обороны Екатерина Черногоренко.

Отмечается, что это сотрудничество должно стать примером для других спутниковых компаний, поскольку в условиях войны необходимо минимизировать возможности использования этих изображений противником.

Также в сообщении указано, что Минобороны уже нарабатывает международные правовые механизмы, которые регламентируют механизмы противодействия космической разведке во время войны в Украине.

Как сообщалось ранее, при Министерстве обороны Украины создан координационный совещательный орган для Департамента внутреннего аудита — Аудиторский комитет. В него вошли внутренние аудиторы из государств-членов НАТО.