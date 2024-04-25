Коли запрацює електронний кабінет військовозобов'язаних: в Міноборони назвали строки

Йдеться про оновлення даних насамперед – зміни місця проживання, зміну сімейного стану, бронювання, резервування тощо

У Міністерстві оборони повідомили, що електронний кабінет для військовозобов'язаних знаходиться на етапі активної розробки, він запрацює орієнтовно у червні.

Про це сказав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону. За його словами, Міноборони наразі робить усе можливе, щоб військово-облікові дані можна було оновити через електронний кабінет.

"На етапі активної розробки (електронний кабінет – ред.). Я практично щодня спілкуюся з людьми, які займаються цим. Там дуже багато питань, і в тому числі які стосуються технічних рішень, кібербезпеки. Процес йде, талановиті люди залучені до нього. Планується, що запрацює все червні, і можна буде завантажити туди інформацію про себе, буде підтягуватися туди інформація з державних реєстрів", – сказав Лазуткін.

"Електронний кабінет поки що не передбачає проходження ВЛК. Йдеться про оновлення даних насамперед – зміни місця проживання, зміну сімейного стану, бронювання, резервування тощо", – уточнив він.

Спікер також зазначив, що ТЦК не працюватиме за кордоном і вручатиме там повістки українським чоловікам – це нереально. Але вони згідно із законом зобов'язані оновити свої військово-облікові дані.

Зазначимо, що згідно з новим законом про мобілізацію, який набуде чинності вже з 18 травня, усі чоловіки від 18 до 60 років зобов’язані з’явитися до ТЦК для оновлення даних. Інформацію можна актуалізувати через електронний кабінет. На це дається 60 днів. Адвокат Микола Максимов, який знається, зокрема, і на питаннях мобілізації заявив, що ухилянтами можуть автоматично стати близько 2 мільйонів чоловіків.

Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами не мобілізують чоловіків.