"Раньше говорили о 200 тыс. грн": какие штрафы за не обновление данных в ТЦК будут с конца мая

Верхний предел штрафа до сих пор не определен

Начиная с конца мая после вступления в силу закона о мобилизации с 18 мая военнообязанные должны обновить свои данные в ТЦК. В Верховной Раде одной из мер наказания за не обновления информации будет штраф от 8 500 грн, верхний предел может достичь 25 500 грн.

Об этом рассказал адвокат Игорь Мунтян в эфире "КИЕВ24". По его словам, ранее верхним пределом была сумма 200 тыс. грн.

Адвокат отметил, что в настоящее время в Верховной Раде активно обсуждают сумму штрафа, однако окончательное мнение еще не принято.

"В каждой статье принимается нижняя и верхняя граница правонарушения. Если, например, взять 210 статью — 27 лет исполнилось, нужно поменять приписное на военный билет. А многие раньше не обновляли. За это был штраф 850 грн", — говорит Мунтян.

По словам адвоката, нижняя граница штрафа составит 8 500 грн, а верхняя до сих пор не определена. Однако ранее подавалась цифра до 200 тысяч грн, сейчас обсуждается сумма 25 500 грн.

Напомним, что новый мобилизационный закон обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в течение 60 дней. Для этого человек должен иметь при себе все необходимые документы, определяющие его личность.

Ранее "Телеграф" писал, что в Минобороны назвали точную дату запуска в Украине электронного кабинета военнообязанного.