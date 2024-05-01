Чи потрібно брати з собою в ТЦК права водія? Іноді так, кажуть військові

Біля ТЦК вже вишиковуються черги

Новий закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" набере чинності лише 18 травня, однак документ одразу ж почали "розбирати на молекули" військові експерти, аналітики та адвокати, а також саме Міністерство оборони, роз'яснюючі основні зміни. А до деяких територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вже вишикувалися черги охочих оновити свої військово-облікові дані, чого не було з початку повномасштабної війни.

Однією з норм нового закону є обов’язок оновити свої дані протягом 60 днів після вступу закону в дію. І хоча до набуття чинності ця норма (вимога) не діє, оновити свої персональні дані можна вже зараз, не очікуючи максимального ажіотажу.

З якими документами слід приходити на звіряння? Про це "Телеграфу" розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

— Насамперед, у ТЦК та СП потрібно приходити з особистими та військово-обліковими документами: паспортом, ідентифікаційним кодом, військовим квитком (або тимчасовим посвідченням). А для оновлення даних потрібно брати всі документи, які підтверджують зміни цих самих даних.

Наприклад, якщо громадянин має право на відстрочку під час мобілізації, він має принести документи, які підтверджують це право. Усі підстави для надання відстрочки визначені у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

— Про які персональні дані йдеться? Прізвище, ім’я, місце реєстрації та фактичного перебування?

— Загалом їх визначено понад три десятки. Названі вами стоять на перших позиціях цього переліку. В ньому також відомості про сімейний стан, номери телефонів та адреси електронної пошти, реквізити паспорта громадянина України та закордонного паспорта, відомості про зміну громадянства, про зміну (встановлення) групи інвалідності, вже згадані мною відомості про наявність права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації…

Деякі з них, на кшталт номера телефону, не потребують документального підтвердження. Проте для внесення до Єдиного реєстру військовозобов'язаних більшість змін має бути підтверджена відповідними документами.

— А водійські права треба брати з собою?

— Навіщо? Ну, хіба що військовозобов’язаний хоче служити водієм – тоді може взяти.

Раніше "Телеграф" писав, що після набрання чинності нового закону про мобілізацію (почне діяти з 18 травня – ред.,) військовозобов’язані громадяни України повинні прибути до ТЦК для уточнення своїх даних. Якщо протягом двох місяців – до 18 липня – цього не зробити, буде застосоване покарання.