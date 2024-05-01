Це не люди з повістками: у ТЦК пояснили, чому зросли черги

Не варто забувати, що триває звільнення військовослужбовців строкової служби

Протягом декількох днів поспіль біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зросли черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані. Це не добровольці чи ті, хто отримав повістку, а переважно люди, які мають відстрочку від мобілізації або ж бронювання.

Про це сказав начальник служби звʼязків із громадськістю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, майор Роман Істомін в етері "Радіо Свобода". За його словами, більша частина тих, хто зараз стоїть у чергах, – це все-таки військовозобов’язані.

Істомін каже, що вони мають або підстави для відстрочки. Або підстави для бронювання.

"Черги справді трішки збільшилися, але (вони складаються) не з військовозобовʼязаних, які прибули добровільно чи хоча б за повістками, а з військовозобовʼязаних, яких присилають підприємства для бронювання", — додає він.

Майор додав, що не варто забувати, що триває звільнення військовослужбовців строкової служби. І певна їхня частина, які приходять, щоб стати на військовий облік, також у цих чергах є.

Варто зазначити, що у середу, 1 травня, у Києві в Дарницькому районному ТЦК та СП стоять великі черги. Десятки людей очікують на вулиці біля будівлі. Черги також утворилися і в Солом'янському ТЦК та СП.

Нагадаємо, Верховна Рада України у четвер, 11 квітня 2024 року, ухвалила у другому читанні новий законопроєкт про мобілізацію №10449. 283 народні депутати проголосували "За". Закон набере чинності з 18 травня.

Раніше "Телеграф" писав, що треба взяти в ТЦК для отримання броні та відстрочки.