Зеленський звернувся до українців через ситуацію на фронті

Президент провів засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Зокрема він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті.

Про це Зеленський розповів у своєму традиційному відеозверненні. Він зазначив, що Сирський побував безпосередньо на передовій і дізнався від бригад про ключові виклики та потреби.

Крім того, глава держави повідомив, що також заслухав доповідь про військове виробництво України та комплектацію бригад необхідним озброєнням.

"Максимум робимо, щоб дати більше зброї для наших воїнів. Окремо обговорили постачання від партнерів – терміни постачання та можливість прискорити реальне надходження зброї та снарядів від партнерів. Реально. Фактично. За політичними рішеннями має бути реальна логістика – реальне отримання зброї нашими воїнами", — сказав він.

Зеленський додав, що всі причетні до цих питань мають зараз працювати 24/7 із партнерами, зокрема зі США.

Як повідомлялося раніше, речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин розповів "Телеграфу" про те, де намагаються прорватися росіяни і куди стягнули свої сили.