Зеленський обратился к украинцам из-за ситуации на фронте
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Президент провел заседание Ставки
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. В частности он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.
Об этом Зеленский рассказал в своем традиционном видеообращении. Он отметил, что Сырский побывал непосредственно на передовой и узнал от бригад о ключевых вызовах и потребностях.
Кроме того, глава государства сообщил, что также заслушал доклад о военном производстве Украины и комплектации бригад необходимым вооружением.
"Максимум делаем, чтобы дать большее оружие для наших воинов. Отдельно обсудили поставки от партнеров – сроки поставки и возможность ускорить реальное поступление оружия и снарядов от партнеров. Реально. Практически. По политическим решениям должна быть реальная логистика – реальное получение оружия нашими воинами", — сказал он.
Зеленский добавил, что все причастные к этим вопросам должны сейчас работать 24/7 с партнерами, в частности с США.
Как сообщалось ранее, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал "Телеграфу" о том, где пытаются прорваться россияне и куда стянули свои силы.