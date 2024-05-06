Зеленський обратился к украинцам из-за ситуации на фронте

Президент провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. В частности он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.

Об этом Зеленский рассказал в своем традиционном видеообращении. Он отметил, что Сырский побывал непосредственно на передовой и узнал от бригад о ключевых вызовах и потребностях.

Кроме того, глава государства сообщил, что также заслушал доклад о военном производстве Украины и комплектации бригад необходимым вооружением.

"Максимум делаем, чтобы дать большее оружие для наших воинов. Отдельно обсудили поставки от партнеров – сроки поставки и возможность ускорить реальное поступление оружия и снарядов от партнеров. Реально. Практически. По политическим решениям должна быть реальная логистика – реальное получение оружия нашими воинами", — сказал он.

Зеленский добавил, что все причастные к этим вопросам должны сейчас работать 24/7 с партнерами, в частности с США.

Как сообщалось ранее, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал "Телеграфу" о том, где пытаются прорваться россияне и куда стянули свои силы.