Молодшому всього 20 років: у Тисі виловили цілу групу потопельників (фото)

Річка продовжує забирати життя українців

У Тисі продовжують масово виловлювати потопельників. Вранці 7 травня з річки дістали одразу три трупи.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ. За її даними, всіма трьома загиблими були чоловіки. Наймолодшому з них було тільки 20 років.

Про першу страшну знахідку прикордонникам повідомив місцевий рибалка. На місце викликали рятувальників та поліцію. Загиблим виявився 28-річний мешканець Івано-Франківської області.

У ході взаємодії з колегами МВС прикордонникам стало відомо про виявлення ще двох тіл чоловіків. Одному із загиблих було всього 20 років.

"Будь ласка, не ризикуйте своїм життям! Попри зниження рівня води, річка залишається небезпечною", — просять у ДПСУ.

Зазначимо, що річка Тиса є одним із найпопулярніших способів незаконно перетнути державний кордон України. Однак, це небезпечний маневр. Через цю річку чоловіки намагаються втекти в Румунії чи Угорщині.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у ДПСУ прокоментували гучні спроби втечі з України. Нерідко чоловіки намагаються переплисти ріки, але це часто закінчується трагедіями.