У Тисі знайшли шістьох потопельників за добу: місцевий журналіст розповів подробиці

Він посилається на власні джерела

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) у понеділок, 6 травня, повідомила про виявлення тіла чоловіка у річці Тиса. Проте за деякими даними у цей день було знайдено одразу шість потопельників.

Тіла чотирьох чоловіків були знайдені на території України, і ще двох ― на стороні Румунії. Про це пише журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі з посиланням на власні джерела.

"Не один, а цілих 6 потопельників виявлено сьогодні в річці Тиса. За інформацією від моїх джерел, 4 тіла було виявлено на українській стороні, 2 тіла на румунській стороні (про один випадок зранку я вже згадував). Деякі з витягнутих тіл довгий час провели у гірській річці, на це вказує стан у якому вони знаходяться. Одному із загиблих не так давно виповнилося тільки 20 років", ― написав Глагола.

Зазначимо, що річка Тиса є одним з найбільш популярних способів незаконно перетнути державний кордон України. Проте водночас це небезпечний маневр. Через цю річку чоловіки намагаються втекти в Румунію або Угорщину.

Нагадаємо, у кінці квітня на Закарпатті знайшли тіла двох чоловіків у річці Тиса. Їх не вдалось одразу витягнути з води.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у ДПСУ прокоментували гучні спроби втечі з України. Нерідко чоловіки намагаються перепливти річки, але це часто закінчується трагедіями.