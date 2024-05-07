Младшему всего 20 лет: в Тисе выловили целую группу утопленников (фото)

Река продолжает уносить жизни украинцев

В Тисе продолжают массово вылавливать утопленников. Утром 7 мая из реки достали сразу три трупа.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. По её данным всеми тремя погибшими являлись мужчины. Самому младшему из них было всего 20 лет.

О первой страшной находке пограничникам сообщил местный рыбак. На место вызвали спасателей и полицию. Погибшим оказался 28-летний житель Ивано-Франковской области.

В ходе взаимодействия с коллегами МВД пограничникам стало известно об обнаружении еще двух тел мужчин. Одному из погибших было всего 20 лет.

"Пожалуйста, не рискуйте своей жизнью! Несмотря на снижение уровня воды, река остается опасной", — просят в ГПСУ.

Отметим, что река Тиса является одним из наиболее популярных способов незаконно пересечь государственную границу Украины. Однако это опасный маневр. Через эту реку мужчины пытаются скрыться в Румынии или Венгрии.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в ГПСУ прокомментировали громкие попытки побега из Украины. Нередко мужчины пытаются переплыть реки, но это часто кончается трагедиями.