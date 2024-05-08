Коломойському висунуто підозру в організації вбивства

Відомому бізнесмену Ігорю Коломойському, якому вже було оголошено низку підозр, оголосили ще одну. Цього разу його звинувачують у замовленні вбивства.

Про це інформує Офіс Генпрокурора. Зазначається, що мотивом злочину була особиста помста.

Слідство встановило, що Коломойський замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Більше деталей про нову підозру Коломойського читайте, перейшовши за посиланням.