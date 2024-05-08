Укр

Коломойскому выдвинуто подозрение в организации убийства

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
Дата публикации
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Автор
Игорь Коломойский Новость обновлена 08 мая 2024, 10:44
Игорь Коломойский. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Известному бизнесмену Игорю Коломойскому, которому уже был объявлен ряд подозрений, объявили еще одно. На этот раз он обвиняется в заказе убийства.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора. Отмечается, что мотивом преступления была личная месть.

Следствие установило, что Коломойский заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

Больше деталей о новом подозрении Коломойского читайте, перейдя по ссылке.

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