Коломойському висунуто підозру в організації вбивства: гучні подробиці

Події відбувались 20 років тому у Криму

Відомому олігарху Ігорю Коломойському, якому вже було оголошено низку підозр, оголосили ще одну. Цього разу його звинувачують у замовленні вбивства.

Про це інформує Офіс Генпрокурора. Зазначається, що мотивом злочину була особиста помста.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора відомому бізнесмену, підозрюваному в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, повідомлено про підозру у вчиненні ще одного злочину, пов’язаного з організацією замовного вбивства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що Коломойський замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Підозрюваний, за даними слідства, залучив членів банди, яка "спеціалізувалась" на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами.

Зазначається, що члени банди здійснили напад на директора однієї з юридичних компаній, завдавши йому удари та ножові поранення в життєво важливі органи. Водночас цей злочин не було доведено до кінця "з причин, які не залежали від волі членів банди".

У повідомленні Офісу Генпрокурора додається, що зараз прокурори та слідчі здійснюють невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на викриття усіх осіб, причетних до скоєння злочину.

Зауважимо, що у поліції надали додаткові подробиці справи та зазначили, що нова справа Коломойського про замовлення вбивства стосується подій 20-річної давності у Криму.

Жорстокий напад на адвоката Сергія Карпенка стався у серпні 2003 року в центрі Феодосії. Правоохоронці ще тоді затримали виконавців, а зараз з'явилися беззаперечні докази, що підтверджують особу замовника.

Раніше "Телеграф" писав, що у грудні апеляційний суд не погодився випускати із СІЗО українського олігарха Ігоря Коломойського, якого підозрюють у незаконному заволодінні грошима "ПриватБанку". Але йому знизили заставу з 3,7 млрд гривень до 2,7 млрд гривень.