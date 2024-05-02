Аваков і не лише: зрадник Медведчук озвучив свою версію трагедії в Одесі 2 травня та назвав "організаторів"

Колишній нардеп та лідер партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, який перебуває в Росії, в інтерв’ю російським ЗМІ представив свою версію подій в Одесі 2 травня 2014 року, коли марш за єдність України після серії провокацій переріс у вуличні зіткнення між проукраїнськими та проросійськими активістами. Медведчук для російської пропаганди спотворює факти, буквально перевертаючи все з ніг на голову.

За його версією, яку публікують росЗМІ, це була "спланована акція залякування". У ній, заявив зрадник України, брали участь колишні глава МВС Арсен Аваков, голова СБУ Валентин Наливайченко та секретар Ради нацбезпеки та оборони Андрій Парубій.

За словами Медведчука, пожежа в одеському Будинку профспілок нібито була частиною акції, "розробленої київським режимом на чолі з в.о. президента України Олександром Турчиновим". Він заявив, що окрім перерахованих людей, "до консультацій щодо операції було залучено також голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігоря Коломойського".

Він додав, що дата нібито була обрана невипадково — у цей день проводився футбольний матч, і в місті, за словами кума президента РФ Володимира Путіна, було багато фанатів. Також йому ввижалися "500 радикалів "Правого сектору".

Фантазія Медведчука розгулялася: за його словами, доставку виконавців на місце нібито забезпечували Аваков, Парубій, Коломойський та "Ігор Палиця, який керував акцією на місці й за "успішне" її проведення 6 травня 2014 року було призначено губернатором Одеської області".

Нагадаємо, 10 років тому, 2 травня 2014 року в Одесі близько двох тисяч людей, які зібралися для участі у мирній ході "За єдність України" на Грецькій площі, зіткнулися і почали протистояння з групою близько 300 людей, які виступали за ідею "федералізації України". Її тоді активно нав’язувала Росія.

У ході зіткнення було застрелено двох проєвропейських активістів і люди перемістилися на Куликове поле, де знаходилися залишки наметового містечка проросійськи налаштованих громадян. Близько 300 прихильників федералізації забарикадувалися у Будинку профспілок. Обидві сторони кидали одна в одну "коктейлі Молотова", внаслідок чого всередині будівлі спалахнула пожежа. Загинуло 42 особи, а всього того дня загинуло 48 людей, ще 250 постраждали.

Як повідомляв "Телеграф", Медведчук намагається повернути українське громадянство та депутатський мандат. З Росії він позивається до президента України, СБУ, Верховної Ради та РНБО.