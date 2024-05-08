Треба для справи: на Сумщині чоловік двічі замовляв повій на прохання поліції

Вперше чоловік заплатив 600 гривень, а вдруге 800 гривень

На Сумщині поліція викрила сутенерку, яка залучила свою знайому до проституції. Для цього співробітники залучили чоловіка, який під контролем поліції двічі користувався послугами дівчини на виклик.

Про це йдеться у вироку Охтирського міськрайонного суду Сумської області. За даними дива, підозрювана на початку 2024 року запропонувала своїй знайомій надавати сексуальні послуги за гроші. Вона сама підшукувала їй клієнтів та брала собі половину від її заробітку.

5 березня чоловік, який діяв під контролем поліції, скористався послугами дівчини та заплатив їй 600 гривень. Потім 7 березня він знову отримав послуги жінок, заплативши їм 400 гривень.

Таким чином правоохоронцям вдалося викрити сутенерку. На суді вона визнала свою провину і покаялася.

Суд визнав жінку винною за ч.1 ст. 303, ч.2 ст. 303 КК України. Її засудили до одного року випробувального терміну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Служба безпеки України накрила мережу борделів у Києві, яку організували співробітники поліції та міграційної служби.