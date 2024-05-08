Надо для дела: на Сумщине мужчина дважды заказывал проституток по просьбе полиции

В первый раз мужчина заплатил 600 гривен, а второй 800

В Сумской области полиция разоблачила сутенершу, которая привлекла свою знакомую к занятию проституцией. Для этого сотрудники привлекла мужчину, который под контролем полиции дважды пользовался услугами девушки по вызову.

Об этом говорится в приговоре Ахтырского горрайонного суда Сумской области. Согласно данным чуда, подозреваемая в начале 2024 года предложила своей знакомой оказывать сексуальные услуги за деньги. Она сама подыскивала ей клиентов и брала себе половину от ее заработка.

5 марта мужчина, который действовал под контролем полиции, воспользовался услугами девушки и заплатил ей 600 гривен. Затем 7 марта он снова получил услуги женщин, заплатив им по 400 гривен.

Таким образом правоохранителям удалось разоблачить сутенершу. На суде она признала свою вину и раскаялась.

Суд признал женщину виновной по ч.1 ст. 303, ч.2 ст. 303КК Украины. Ее приговорили к одному году испытательного срока.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Служба безопасности Украины накрыла сеть борделей в Киеве, которую организовали сотрудники полиции и миграционной службы.