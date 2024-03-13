У Львові чоловіка судили за секс на вулиці: яке покарання йому дали

На судове засідання він не з’явився

Галицький суд Львова визнав винним чоловіка, який займався оральним сексом прямо посеред вулиці. За дрібне хуліганство йому було призначено штраф.

Про це йдеться у реєстрі судових рішень. Вказано, що 18 січня 2024 року близько опівночі патрульні поліцейські зловили на одній із вулиць чоловіка з жінкою на занятті оральним сексом. Тоді правоохоронці склали адмінпротокол за порушення громадського порядку та спокою за ст. 173 КУпАП.

У матеріалах справи зазначено, що чоловік не відповідав на поштові та телефонні виклики до суду. Проте було ухвалено рішення розглядати справу без участі фігуранта.

Суд розглянув докази правопорушення – відео із нагрудної камери та рапорт поліцейського. На підставі цих доказів чоловіка було визнано винним у дрібному хуліганстві та отримав покарання у вигляді штрафу на 119 гривень.

Нагадаємо, що це вже не перший такий випадок, що його розглядають у львівських судах. Подібний інцидент був у травні 2023 року. Тоді Франківський райсуд судив 18-річну львів’янку за секс на зупинці громадського транспорту. А восени того ж року Сихівський райсуд покарав чоловіка за секс біля церкви та богословської семінарії.