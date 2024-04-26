П’яні військкоми затримали та побили харківського волонтера: у ТЦК вже прокоментували подію (відео)

Волонтера вже визнали придатним до служби за результатами ВЛК

У мережі розгорівся скандал з п'яними працівниками ТЦК, які затримали харківського волонтера. Він виявився учасником організації "Порятунок тварин Харків".

Про це йдеться в повідомленні організації у Facebook. У самому ТЦК вже засудили поведінку військових і почали перевірку.

За словами волонтері, вони везли тварин із зони бойових дій на Харківщині. 26 квітня о 4 ранку їхню автівку зупинили львівські поліцейські, вони забрали паспорт у водія і відвезли його у Львівський ТЦК та СП.

Обережно! На відео звучить нецензурна лексика!

Громадська організації стверджує, що під час цих дій працівники військомату мали ознаки алкогольного сп'яніння. Вони також нібито ображали двох волонтерок, одній із яких військовий начебто дав ляпаса.

Жінки знімали майже весь процес затримання волонтера на телефон, тому військкоми запропонували відпустити чоловіка з повісткою, якщо жінки видалять відео "негідної поведінки працівників". Проте своєї обіцянки у ТЦК не дотримали, зі слів волонтерів.

Вони також розповіли, що їхнього представника змушували пройти ВЛК, але той відмовився. Місце його перебування зараз у ГО не знають, адже їм то казали, що чоловіка відправили у Яворів, а потім він начебто опинився в Моршині. Організація також заявила про погрози двом їхнім представницям.

Львівський обласний ТЦК та СП вже відреагував на цей скандал, засудивши поведінку військових, і почав перевірку.

"Даний громадянин пройшов медичне обстеження Мостиською територіальною позаштатною військово-лікарською комісією при Яворівському РТЦК та СП, за результатами якої був визнаний придатним до військової служби", — пише ТЦК.

Також військкомат розповідає свою версію подій, зазначивши, що волонтерки, які супроводжували чоловіка, вступали в суперечку й провокували військовослужбовців на конфлікт, перешкоджаючи їм виконувати їхні обов’язки.

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