"Є ще порох у порохівницях": Залужний оприлюднив перше фото за довгий час

Генерал рідко з’являється у публічному полі

Колишній головнокомандувач ЗСУ та новий посол у Британії Валерій Залужний оприлюднив загадкове фото у своїх соцмережах. Повідомлень там не було з лютого 2024 року.

Так, у його каналі в Telegram з’явилося фото покрученого патрона. Очевидно, ексголовком вразив його на стрільбищі з пістолета Glock 17.

"25 метрів. Glock 17. Є ще порох в порохівницях", — написав Залужний.

Що саме він цим хотів сказати і чи було в цьому якесь приховане посилання нині невідомо, проте варто зазначити, що після своєї відставки Залужний рідко з’являвся у публічному полі.

Його попередній допис в Telegram датується 24 лютого 2024 року, тобто був зроблений в другу річницю повномасштабного російського вторгнення.

Як відомо, 8 лютого Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ, а 7 березня президент України Володимир Зеленський погодив його кандидатуру на посаду посла України у Великій Британії.

За цей час він практично не світився на публіці і лише 27 квітня політичний оглядач "Телеграфа" Марина Шашкова змогла зробити з ним фотографію у Києві. Вона натякнула, що Залужний незабаром вирушить до Лондона, де розпочне виконання своїх нових обов'язків.