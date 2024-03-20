Кличко хоче по-своєму нагородити Залужного

Рішення зараз перебуває на розгляді

Мер столиці Віталій Кличко хоче нагородити генерала та колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного званням "Почесний громадянин Києва". Таким чином, він хоче відзначити його заслуги при захисті міста під час оборони столиці від збройної агресії окупантів.

Про це стало відомо із проєкту рішень №387 на сайті Київської міської ради. Ініціатором вказано Віталія Кличка.

"Присвоїти генералу Залужному Валерію Федоровичу – українському воєначальнику, Головнокомандувачу Збройних Сил України в 2021–2024 роках, Герою України – звання "Почесний громадянин міста Києва" за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної оборони України. військ під час оборони столиці України – міста Києва і як того, що користується спільною повагою та авторитетом у територіальної громади міста Києва", — йдеться в пояснювальній записці.

Мета цього рішення — відзначити особливі заслуги Залужного перед територіальною громадою міста Києва. У документі зазначено, що наразі проєкт перебуває на розгляді комісії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8 лютого 2023 року президент України Володимир Зеленський звільнив з посади головнокомандувача Валерія Залужного. Його місце зайняв генерал Олександр Сирський.