У Києві будуть голосувати за присвоєння Залужному звання почесного киянина

На порядок денний винесли лише два питання

У середу, 8 травня, відбудеться пленарне засідання Київради, де депутати розглянуть проєкт рішення про присвоєння колишньому головнокомандувачу Валерію Залужному звання "Почесного громадянина міста Києва".

Про це йдеться у розпорядженні київського міського голови, що з'явилося 6 травня. Засідання призначили на 14:00.

Загалом розглянуть лише два проєкти рішень. Перший про присвоєння Залужному звання почесного киянина. А друге питання в порядку денному про перейменування проспекту Правди на Виноградарі в Києві. Так може з'явитися проспект на честь Євросоюзу.

Зазначимо, ще рік тому на сайті Київради оприлюднили проєкт рішення про перейменування проспекту Правди на проспект Євросоюзу.

Ініціатива, на думку автора, має на меті деколонізувати топоніміку столиці. Також назва "проспект Євросоюзу" стала переможцем торішнього голосування киян на платформі "Київ Цифровий".

Нагадуємо, раніше на честь Євросоюзу думали перейменувати колишній Повітрофлотський проспект в столиці. Проте після довгих дискусій Київрада все ж таки ухвалила рішення назвати його проспектом Повітряних Сил.

Раніше "Телеграф" показав, як виглядає мурал з ексголовкомом Валерієм Залужним в Києві. Його вже внесли у Національний реєстр рекордів України.