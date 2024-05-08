"Какая-то все же будет": в Раде рассматривают две модели платной брони от мобилизации, названы суммы и условия

Экономика должна работать, чтобы поднимать зарплаты военным

Украинские законодатели продолжают дискутировать на сложную для общества и экономики тему — экономическая бронь от мобилизации. В настоящий момент рассматриваются две модели.

Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия во время брифинга в парламенте. Он отметил, что сейчас эти две модели в дискуссии.

"С одной стороны, мы понимаем, что не можем ни одного доллара из международной помощи потратить на зарплаты военным. Любые зарплаты военным, а мы хотим их поднимать, хотим больше военных, — это наши деньги в виде пошлин и налогов. С другой стороны, чтобы эти деньги появлялись, экономика должна работать. Но здесь вопрос справедливости. Многие оппоненты говорят, что богатые не служат, а бедные идут в армию", — отмечает он.

Первая модель

Предусматривает, что размер налогов с зарплаты военнообязанного должен быть 35 тысяч гривен, которых будет хватать для содержания одного бойца.

Вторая модель

Предусматривает квоту на предприятие для военнообязанных.

"Например, медиа. Условно говоря, у вас есть 10% людей, которых можете забронировать. Кто это будет — руководитель будет решать самостоятельно. За этих людей платится минимальная зарплата бойца ежемесячно. Сейчас минимальная — 20 тысяч гривен, то есть 20 тысяч гривен за каждого забронированного человека уплачивается ежемесячно. Это отдельно от налогов", — уточнил глава фракции СН.

Так или иначе, считает Арахамия, какая-то из моделей экономического бронирования все-таки будет введена.

Напомним, ранее мы писали о том, кто получит бронь от мобилизации по новому закону.