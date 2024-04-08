Пересувний цирк України отримав бронь від мобілізації? Мережу завалило мемами через новий указ

Український інформпростір завалило різними мемами та жартами

Новина про те, що "Пересувний цирк України" нібито було внесено до переліку підприємств, які мають статус критично важливих для держави, сполошила українське суспільство. Мережу переповнює мемами.

Нагадаємо, новину зі скріншотами документа поширив народний депутат Ярослав Железняк. На фото справді можна побачити "указ" Ростислава Карандєєва, яким "Пересувному цирку" нібито надається статус важливого підприємства, установи, організації для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

При цьому важливо відзначити, що, судячи зі скріншоту, цей "Указ" не підписано, а також на ньому не вказано його номер та дату.

Проте, в мережі деякі вже встигли підняти скандал і зараз український інформпростір завалило різними мемами та жартами з цього приводу.

Сам Железняк, наприклад, прокоментував "документ" таким чином:

Важливо, що згодом Железняк знайшов ще 6 цирків, які нібито можуть набути такого статусу. На цих указах вже є і дата і номер.

"Або просто толерантно відносяться. Ну як до колег по цеху так сказати. Або версія з бойовими верблюдами не такий вже і жарт був", — іронізує Железняк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Одещині ТЦК нібито "запакували" 14-річного підлітка. У військкоматі відреагували на скандал.