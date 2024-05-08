Ніяк не звільнять: у "Слуги народу" не виходить вирішити питання з Сольським, як пояснили

У парламенті чекають на рішення фракції

Партія "Слуга народу" не змогла вирішити "долю" міністра аграрної політики Миколи Сольського, якого підозрюють у незаконному заволодінні землею. У фракції досі не ухвалили рішення про звільнення його з посади, хоча сам Сольський тиждень тому подав заяву на звільнення.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на брифінгу. Зазначив, що через відсутність такого рішення, питання не стояло і на порядку денному у парламенті.

"Саме фракція відповідає за порядок денний. Ні голова, ні перший заступник, ні заступник навіть не мають права голосу на погоджувальній раді про внесення відповідних питань (кадрових) у порядок денний", – заявив він.

За його словами, нині немає рішення фракції про голосування за заяву про відставку Сольського.

"Як тільки це питання буде подано (від фракції "Слуга народу"), то відповідно одразу з'явиться у порядку денному. Я думаю, що нам треба зробити все для того, щоб ті особи, які не хочуть працювати в уряді, мали можливість отримати відповідні рішення парламенту. Але ще раз скажу, ми очікуємо на відповідні рішення фракції. Станом на зараз такого рішення немає", – підкреслив Стефанчук.

Водночас народний депутат Олександр Качура повідомив про те, що керівництво фракції повідомило про проведення сьогодні, 8 травня, термінового засідання з кадрових питань.

"Засідання "великої" фракції щодо відставки міністра аграрної політики не відбувалося. Для розгляду цього питання, наскільки мені відомо, збиралася "мала" фракція, котра складається з заступників голови фракції та голів комітетів", — написав Качура.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що міністра аграрної політики Миколи Сольського, якого за підозрою у схемі заволодіння землею на 291 млн грн, відправили на два місяці під варту, випустили під заставу. За нього було внесено 75 млн гривень.