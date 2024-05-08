Никак не уволят: у "Слуги народа" не получается решить вопрос с Сольским, как объяснили

В парламенте ждут решения фракции

Партия "Слуга народа" не смогла решить "судьбу" министра аграрной политики Николая Сольского, подозреваемого в незаконном завладении землей. Во фракции до сих пор не приняли решение об освобождении его от должности, хотя сам Сольский неделю назад подал заявление на увольнение.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на брифинге. Отметил, что из-за отсутствия такого решения, вопрос не стоял и на повестке дня в парламенте.

"Именно фракция отвечает за повестку дня. Ни председатель, ни первый заместитель, ни заместитель даже не имеют права голоса на согласительном совете о внесении соответствующих вопросов (кадровых) в повестку дня", – заявил он.

По его словам, в настоящее время отсутствует решение фракции о голосовании за заявление об отставке Сольского.

"Как только этот вопрос будет подан (от фракции "Слуга народа"), то сразу появится в повестке дня. Я думаю, что нам нужно сделать все для того, чтобы лица, которые не хотят работать в правительстве, имели возможность получить соответствующие решения парламента. Но еще раз скажу, мы ожидаем соответствующие решения фракции. По состоянию на данный момент такого решения нет", – подчеркнул Стефанчук.

В то же время, народный депутат Александр Качура сообщил о том, что руководство фракции сообщило о проведении сегодня, 8 мая, срочного заседания по кадровым вопросам.

"Заседание "большой" фракции по отставке министра аграрной политики не происходило. Для рассмотрения этого вопроса, насколько мне известно, собиралась "малая" фракция, состоящая из заместителей председателя фракции и председателей комитетов", — написал Качура.

Напомним, ранее Телеграф сообщал о том, что министра аграрной политики Николая Сольского, которого по подозрению в схеме завладения землей на 291 млн грн, отправили на два месяца под стражу, а затем выпустили под залог. За него было внесено 75 млн. гривен.