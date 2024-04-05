"Виключати не можна": у Норвегії зробили заяву щодо введення військ в Україну

Підтримка України має бути на тому рівні, який забезпечить поразку Росії

Норвегія стала ще однією країною, яка заявила, що не виключає введення своїх військ на територію України. Хоча наразі таких планів держава не має.

Про це сказав міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде в інтерв’ю "Європейській правді". Він також пояснив, що іноземні війська не залучались би до безпосередніх бойових дій.

Глава МЗС Норвегії наголосив, що ті розмови, які велися на тему потенційного відправлення західних військ в Україну, були насправді не про бойові підрозділи для прямої конфронтації з російськими силами, а про підтримку, навчання, радників тощо.

"Наразі ми не плануємо відправляти війська. Я не думаю, що в багатьох країн є такі плани. Але з іншого боку, в дуже довгостроковій перспективі я не думаю, що ми повинні в принципі щось виключати", – сказав Ейде.

Він додав, що НАТО прагне зберігати той рівень підтримки і допомоги Україні, який необхідний для успіху нашої держави та поразки Росії.

"Але ніякого бажання бути безпосередньою стороною у війні немає, тому що це може призвести до світової війни, якої ми бачити не хочемо", – зауважив міністр.

Раніше "Телеграф" писав, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон зробив заяву про відправлення західних військ в Україну для врегулювання війни з Росією, що триває. Він вважає це неможливим. При цьому голова британської дипломатії визнав, що "війну буде програно, якщо союзники не втрутяться".