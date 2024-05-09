Украина не просила? Столтенберг высказался об идее ввода войск НАТО

Генсек назвал причину, по которой российским оккупантам удалось продвинуться в последние месяцы и захватить новые территории

Североатлантический альянс не планирует ввод своих войск на территорию Украины. Даже сам Киев не обращался к организации с такой просьбой.

Об этом сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет итальянское информагентство ANSA. По его словам, украинские власти попросили увеличить поддержку со стороны союзников.

Так, генсек НАТО, перед тем проведший переговоры с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Палаццо Киджи, высказался насчет инициативы президента Франции Эммануэля Макрона, который сам ранее не исключал возможности отправки в Украину западных войск.

"НАТО не намерено разворачивать силы в Украине. Когда я посетил Украину на прошлой неделе, украинцы не просили войск НАТО, они просили больше поддержки", — подчеркнул Столтенберг.

Эта помощь должна более эффективно противостоять российской агрессии, в частности массированным обстрелам. Столтенберг также отметил решение правительства Италии о поставках Украине системы противовоздушной обороны Samp-T совместно с Францией. Он рассказал, что Украине нужно отправить оружие и боеприпасы.

""Я посетил Киев на прошлой неделе, и они сообщили мне о вызовах, с которыми они сталкиваются: Россия захватила позиции, и есть риск, что она получит дальнейшие позиции. Это не большая территория, но чтобы все это остановить, чтобы украинцы смогли защищаться, им нужно отправить боеприпасы, им нужно оружие", — объясняет генсек НАТО.

Кроме того Столтенберг назвал причину, по которой российским оккупантам удалось продвинуться в последние месяцы и захватить новые территории. Он считает, что это по большей части из-за того, что Украине не дали ту помощь, которую обещали.

В то же время генсек коротко высказал свое мнение о переговорах Украины и России. Он считает, что единственный способ убедить диктатора в том, что ему нужно "сесть и вести переговоры" — показать ему на поле боя, что он не победит.

"И единственный способ достичь этого — оказать Украине военную поддержку", — подытожил Столтенберг.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале 2024 года президент Франции сделал заявление о возможном введении войск НАТО на территорию Украины. Он подчеркнул, что такой вариант нельзя исключать.