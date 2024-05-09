Дітей убрати? Звернення львівської диригентки до українців викликало суперечки у мережі

Аплодувати, коли заманеться не можна

Нещодавно у Львові відбувся черговий концерт класичної музики, який спіткало кілька поширених помилок слухачів. Так, за словами художньої керівниці хору Ірини Кресленко, не привчених дітей до такого дійства не слід приводити, а аплодувати треба у зазначений час.

Про це диригента-хормейстера написала у Facebook. Її допис викликав шквальну реакцію користувачів.

Ірина Кресленко зазначила, що на цьому виступі хору, який складався з майже 100 людей, у зал привели трьох маленьких діток. Вони фактично зірвали його.

"Одному, певно, і 3-х років не було, іншим не знаю, але їм було нудно, і це зрозуміло. Стоять люди, всі в чорному, картинка не змінюється, між частинами не говорять, не аплодують, музика починає здаватися дуже нудною штукою для дитини в такий момент. І вона починає гупати кріслом, ногами, вередувати. І всі твої старання летять псу під хвіст, а мама сидить щаслива, бо лиш би не плакало. Їй байдуже, що весь зал страждає", – висловилася керівниця хору.

За її словами, дітей слід привчати до класичної музи поступово, і не треба "тягати" з собою на усі заходи. Адже це шкодить і слухачам, які прийшли на захід без дітей, і артистам, що виступають. Окрім цього такі дії батьків можуть не тільки зірвати концерт, а й запис події. У цьому випадку підготовку рекламного ролика, який коштував дорого та його не можна повторити.

Також диригентка розповіла, коли правильно аплодувати, і виявилось, що не можна цього робити, коли заманеться. Адже через надмірний шум хор не має можливості щоразу налаштовувати інструменти, аби звучання було чистим. Ще Ірина Кресленко попросила слухачів вимикати телефони під час концерту, не переміщатись по залу без нагальної потреби та поводитися тихо і насолоджуватись музикою.

У коментарях думки користувачів розділилися. Були ті, хто підтримав авторку поста та подякували за корисні поради, а були й обурені люди.

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