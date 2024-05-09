Детей убрать? Обращение львовской дирижер к украинцам вызвало споры в сети

Аплодировать, когда вздумается нельзя

Недавно во Львове состоялся очередной концерт классической музыки, который постигли несколько распространенных ошибок слушателей. Так, по словам художественной руководительницы хора Ирины Кресленко, не приученных детей к такому действу не следует приводить, а аплодировать нужно в указанное время.

Об этом дирижера-хормейстер написала в Facebook. Ее сообщение вызвало шквальную реакцию пользователей.

Ирина Кресленко отметила, что на этом выступлении хора, состоявшем из почти 100 человек, в зал привели троих маленьких детей. Они фактически сорвали его.

"Одному, наверное, и 3-х лет не было, другим не знаю, но им было скучно, и это понятно. Стоят люди, все в черном, картинка не меняется, между частями не говорят, не аплодируют, музыка начинает казаться очень скучной штукой для ребенка в такой момент. И он начинает стучать креслом, ногами, капризничать. И все твои старания летят псу под хвост, а мама сидит счастливя, абы дитя не плакало Ей все равно, что весь зал страдает", — высказалась руководительница хора.

По ее словам, детей следует приучать к классической музе постепенно, и не нужно "таскать" с собой на все мероприятия. Ведь это вредит и слушателям, пришедшим на мероприятие без детей, и выступающим артистам. Кроме этого, такие действия родителей могут не только сорвать концерт, но и запись события. В этом случае подготовку рекламного ролика, который стоил дорого, и его нельзя повторить.

Также дирижер рассказала, когда правильно аплодировать, и оказалось, что нельзя этого делать, когда вздумается. Ведь из-за чрезмерного шума хор не имеет возможности каждый раз настраивать инструменты, чтобы звучание было чистым. Еще Ирина Кресленко попросила слушателей выключать телефоны во время концерта, не перемещаться по залу без необходимости и вести себя тихо и наслаждаться музыкой.

В комментариях мнения пользователей разделились. Были те, кто поддержал автора поста и поблагодарили за полезные советы, а были и возмущеные люди.

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