Укр

Детей убрать? Обращение львовской дирижер к украинцам вызвало споры в сети

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Ирина Кресленко Новость обновлена 09 мая 2024, 14:10
Ирина Кресленко. Фото Коллаж "Телеграфа"

Аплодировать, когда вздумается нельзя

Недавно во Львове состоялся очередной концерт классической музыки, который постигли несколько распространенных ошибок слушателей. Так, по словам художественной руководительницы хора Ирины Кресленко, не приученных детей к такому действу не следует приводить, а аплодировать нужно в указанное время.

Об этом дирижера-хормейстер написала в Facebook. Ее сообщение вызвало шквальную реакцию пользователей.

Ирина Кресленко отметила, что на этом выступлении хора, состоявшем из почти 100 человек, в зал привели троих маленьких детей. Они фактически сорвали его.

"Одному, наверное, и 3-х лет не было, другим не знаю, но им было скучно, и это понятно. Стоят люди, все в черном, картинка не меняется, между частями не говорят, не аплодируют, музыка начинает казаться очень скучной штукой для ребенка в такой момент. И он начинает стучать креслом, ногами, капризничать. И все твои старания летят псу под хвост, а мама сидит счастливя, абы дитя не плакало Ей все равно, что весь зал страдает", — высказалась руководительница хора.

По ее словам, детей следует приучать к классической музе постепенно, и не нужно "таскать" с собой на все мероприятия. Ведь это вредит и слушателям, пришедшим на мероприятие без детей, и выступающим артистам. Кроме этого, такие действия родителей могут не только сорвать концерт, но и запись события. В этом случае подготовку рекламного ролика, который стоил дорого, и его нельзя повторить.

Также дирижер рассказала, когда правильно аплодировать, и оказалось, что нельзя этого делать, когда вздумается. Ведь из-за чрезмерного шума хор не имеет возможности каждый раз настраивать инструменты, чтобы звучание было чистым. Еще Ирина Кресленко попросила слушателей выключать телефоны во время концерта, не перемещаться по залу без необходимости и вести себя тихо и наслаждаться музыкой.

В комментариях мнения пользователей разделились. Были те, кто поддержал автора поста и поблагодарили за полезные советы, а были и возмущеные люди.

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#Украина #Концерт #Дети #Львов