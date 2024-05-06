Мажорний скандал у київському ресторані: спливли нові цікаві подробиці щодо офіцера поліції

Віталія Манасяна звільнили в день конфлікту за столик у "Гудвайні", а раніше на нього вже надходили скарги

Співробітника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції (ДСР НПУ), підполковника Віталія Манасяна звільнили після скандалу в столичному ресторані Good Wine саме в день конфлікту, 21 квітня. Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомили у Департаменті комунікацій Нацполіції.

— За результатами службового розслідування, відповідно до наказу ДСР НПУ від 21 квітня 2024 року № 162, підполковника поліції Віталія Манасяна притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення зі служби в поліції за вчинення дисциплінарного проступку, що полягав у порушенні вимог пунктів 1, 2, 3 частини першої статті 18 Закону України від 2 липня 2015 року № 580-VІІІ "Про Національну поліцію", — розповіли у Нацполі.

Окрім того, серед причин звільнення були порушення з боку правоохоронця Правил етичної поведінки поліцейського, присяги та посадових інструкцій.

Зазначимо, у 1-3 пунктах статті 18 ЗУ "Про Нацполіцію" сказано, що кожен співробітник поліції повинен: "1) Неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського;

2) професійно виконувати свої службові обов’язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов’язків, наказів керівництва;

3) поважати і не порушувати прав і свобод людини".

Також, як повідомили у Департаменті комунікацій НПУ, станом на 21 квітня до Департаменту внутрішньої безпеки Нацполу "надходили скарги щодо можливих неправомірних дій поліцейського ДСР НПУ Віталія Манасяна". Втім, які це саме скарги, у Нацполіції не уточнюють.

Як повідомлялось, минулого тижня журналіст-розслідувач Михайло Ткач повідомляв, що героя гучного скандалу у магазині Goodwine, поліцейського Віталія Манасяна нещодавно бачили у компанії ще одного скандального діяча — народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка — "біля одного відомого столичного закладу".

Нагадаємо, за даними очевидців, у Києві поліцейський Віталій Манасян у неділю зранку, 21 квітня, зайняв чужий столик у "Гудвайні" та грубо спілкувався з персоналом. Про це зокрема повідомляв український бізнесмен Максим Шкіль.

Підприємець розповів, що заздалегідь замовив цей столик, але коли він прийшов до закладу, адміністратори повідомили, що місце зайняв інший чоловік. На що вони у відповідь матом почули: "Вы две дуры, здесь сидеть буду я".

"Після чого відвідувач відкинув резерв і сів за стіл. Після того як з даним "гостем" ресторану переговорили, він почав розповідати, що не встане і окреслив перспективу, що зі мною буде. Коли люди за сусіднім столом почали критично обговорювати поведінку цього відвідувача, дівчина, яка сиділа з ним, каже — "Вы даже не представляете, кто мы", — писав комерсант.

Раніше користувачі соцмереж у коментарях щодо цього конфлікту припускали, що Манасян нібито зможе уникнути звільнення, адже позбавити його посади у вихідний день процесуально начебто не можна.