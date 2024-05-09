Коломойского арестовали по "новому-старому" делу: поддержать его пришла известная ведущая (фото, видео)

Суд поддержал сторону обвинения

Печерский районный суд Киева в четверг, 9 мая, рассматривает ходатайство следователя ГСУ НП Украины в отношении меры пресечения в виде содержания под стражей Игоря Коломойского. Ему определили меру пресечения по делу о попытке организации убийства 21 год назад.

В зале суда побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов и показал, как проходило заседание. Поддержать Коломойского вновь пришла украинская журналистка Наталья Мосейчук, которая днем ранее заверяла, что готова взять олигарха на поруки.

Игорь Коломойский уже 9 месяцев находится в СИЗО, а 8 мая ему сообщили о подозрении в совершении преступления, которое произошло 21 год назад в Крыму.

"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора известному бизнесмену сообщено о подозрении в совершении преступления, связанного с организацией заказного убийства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 УК Украины)", — говорили в Офисе Генпрокурора.

При этом адвокаты Коломойского напомнили, что уголовные производства относительно его причастности к покушению на убийство уже неоднократно были закрыты как следователями, прокурорами, так и судом, в связи с отсутствием состава уголовного преступления в его деяниях.

В конце заседания суд поддержал сторону обвинения и избрал олигарху меру пресечения в видео содержания под стражей на 60 дней (до 07.07) без определения размера залога.

Детальнее о деле Игоря Коломойского вы можете прочитать в нашем материале на сайте "Телеграф".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокаты Коломойского возражают против ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей по данному эпизоду.