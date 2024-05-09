Копієчні ціни, але є нюанс: в одній із областей України масово продають квартири

Українці поскаржилися, що у 2014 році багатьом довелося так само прощатися зі своїм житлом

На Донеччині, де росіяни намагаються просуватися і захоплювати нові міста, масово продають квартири. Віддають нерухомість практично за безцінь.

Відеоогляд цін із популярної торгової онлайн-майданчика публікують у мережі. У деяких оголошеннях власники ставлять приписку терміново.

Квартири продають мешканці Краматорська, Слов’янська, Мирнограда, Добропілля та інших міст. Ціни коливаються від 118 тисяч гривень (2,9 тисячі доларів) до 700 тисяч гривень (17,5 тисячі гривень) за 2-х і навіть 3-кімнатні квартири. Усі вони з ремонтом та у хорошому стані.

Для порівняння, у Харкові, який також регулярно обстрілюється, ціни на аналогічні квартири стартують від 20 тисяч доларів та сягають 70–100 тисяч доларів (1–4 млн гривень).

У коментарях під відео запитують, що краще — рік орендувати квартиру у Львові за ці гроші чи купити свою на Донеччині? Інші кажуть, що навіть такі ціни не можна називати "безцінком". Біженці з окупованих Луганська та Донецька діляться своїм досвідом у коментарях — вони теж були змушені у 2014 році продавати своє житло, навіть нове за копійки.

Також "Телеграф" розповідав про те, що мешканці Часового Яру не погоджуються на евакуацію. Від міста практично нічого не залишилося, але люди відмовляються виїжджати у безпечні місця.