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Компанію продали — бронь зникла? Коли працівники можуть раптово втратити відстрочку

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Відстрочку перевіряють в електронному військово-обліковому документі в Резерв+ Новина оновлена 16 листопада 2026, 15:00
Відстрочку перевіряють в електронному військово-обліковому документі в Резерв+

Під час корпоративних змін особливої уваги потребує перехідний період

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Коли зміна власника компанії впливає на бронювання працівників

Зміна власника підприємства сама собою не скасовує бронювання, якщо юридична особа продовжує існувати з тим самим кодом ЄДРПОУ та зберігає критичний статус. Натомість у разі припинення попередньої компанії бронь зазвичай не переходить до правонаступника автоматично.

Юристка АО "Марусяк і Партнери" Адріана Чвартацька пояснила РБК-Україна, що вирішальне значення мають безперервність існування юридичної особи та її код ЄДРПОУ. Бронювання оформлюють щодо конкретного роботодавця, який має відповідний статус критично важливого підприємства.

Продаж компанії: коли бронь зберігається

Якщо змінюються лише власники часток або акцій, а компанія залишається тією самою юридичною особою, бронювання працівників має продовжувати діяти. Це стосується і зміни назви чи організаційно-правової форми без припинення юрособи та зміни коду ЄДРПОУ.

Водночас після реєстраційних змін можливі технічні збої: бронювання може тимчасово не відображатися в Резерв+ або некоректно підтягуватися в системі "Оберіг". Тому юристка радить повідомити орган, який надав критичний статус, оновити дані через Дію та перевірити відображення відстрочок.

Інфографіка про збереження бронювання після продажу компанії, із зображеннями будівлі, щита та ноутбука
Після реєстраційних змін бронювання може тимчасово не відображатися в Резерв+ Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Реорганізація: чи переходить бронь до правонаступника

Під час злиття, приєднання, поділу або перетворення може припинитися попередня юридична особа й виникнути нова. У такому разі правонаступник отримує права та обов’язки компанії, але бронювання працівників зазвичай не переноситься автоматично.

Підприємству може знадобитися повторно оформити критичний статус, подати нові списки працівників і дочекатися результату в державних реєстрах. Через це людина ризикує тимчасово залишитися без чинної відстрочки, навіть якщо компанія продовжує працювати у критичній сфері.

На перехідний період Чвартацька радить працівникам отримати підтвердження подання документів на повторне бронювання та зберігати документи про працевлаштування й реорганізацію. Бізнесу варто заздалегідь узгоджувати корпоративні зміни з переоформленням критичного статусу та бронювання.

Інфографіка про форми реорганізації компаній, права правонаступника та повторне бронювання працівників
Після реорганізації підприємству може знадобитися повторно оформити критичний статус Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Що ще може стати причиною анулювання броні

Навіть якщо юридична особа збереглася, бронювання можуть анулювати з інших підстав, передбачених пунктом 31 Порядку, затвердженого постановою Кабміну № 76. Серед них — втрата критичного статусу, ліквідація роботодавця, завершення строку бронювання, звільнення працівника або призупинення трудового договору.

Якщо людина звільнилася з однієї компанії та влаштувалася до іншої, для отримання відстрочки потрібне нове бронювання. Новий роботодавець має відповідати вимогам, а працівник — підпадати під умови бронювання та встановлений ліміт.

Як зазначає портал Дія, після завершення строку дії критичного статусу або спливу року з дати його надання доступ до послуги бронювання закривається. Перевірити результат оформлення відстрочки можна в електронному військово-обліковому документі в Резерв+.

Раніше "Телеграф" розповідав, що перегляд критеріїв критичності може вплинути на бронювання працівників від мобілізації та поставити під загрозу їхню відстрочку.

Теги:
#Компанія #Мобілізація #Бронювання