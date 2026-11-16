Компанію продали — бронь зникла? Коли працівники можуть раптово втратити відстрочку
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Під час корпоративних змін особливої уваги потребує перехідний період
Коли зміна власника компанії впливає на бронювання працівників
Зміна власника підприємства сама собою не скасовує бронювання, якщо юридична особа продовжує існувати з тим самим кодом ЄДРПОУ та зберігає критичний статус. Натомість у разі припинення попередньої компанії бронь зазвичай не переходить до правонаступника автоматично.
Юристка АО "Марусяк і Партнери" Адріана Чвартацька пояснила РБК-Україна, що вирішальне значення мають безперервність існування юридичної особи та її код ЄДРПОУ. Бронювання оформлюють щодо конкретного роботодавця, який має відповідний статус критично важливого підприємства.
Продаж компанії: коли бронь зберігається
Якщо змінюються лише власники часток або акцій, а компанія залишається тією самою юридичною особою, бронювання працівників має продовжувати діяти. Це стосується і зміни назви чи організаційно-правової форми без припинення юрособи та зміни коду ЄДРПОУ.
Водночас після реєстраційних змін можливі технічні збої: бронювання може тимчасово не відображатися в Резерв+ або некоректно підтягуватися в системі "Оберіг". Тому юристка радить повідомити орган, який надав критичний статус, оновити дані через Дію та перевірити відображення відстрочок.
Реорганізація: чи переходить бронь до правонаступника
Під час злиття, приєднання, поділу або перетворення може припинитися попередня юридична особа й виникнути нова. У такому разі правонаступник отримує права та обов’язки компанії, але бронювання працівників зазвичай не переноситься автоматично.
Підприємству може знадобитися повторно оформити критичний статус, подати нові списки працівників і дочекатися результату в державних реєстрах. Через це людина ризикує тимчасово залишитися без чинної відстрочки, навіть якщо компанія продовжує працювати у критичній сфері.
На перехідний період Чвартацька радить працівникам отримати підтвердження подання документів на повторне бронювання та зберігати документи про працевлаштування й реорганізацію. Бізнесу варто заздалегідь узгоджувати корпоративні зміни з переоформленням критичного статусу та бронювання.
Що ще може стати причиною анулювання броні
Навіть якщо юридична особа збереглася, бронювання можуть анулювати з інших підстав, передбачених пунктом 31 Порядку, затвердженого постановою Кабміну № 76. Серед них — втрата критичного статусу, ліквідація роботодавця, завершення строку бронювання, звільнення працівника або призупинення трудового договору.
Якщо людина звільнилася з однієї компанії та влаштувалася до іншої, для отримання відстрочки потрібне нове бронювання. Новий роботодавець має відповідати вимогам, а працівник — підпадати під умови бронювання та встановлений ліміт.
Як зазначає портал Дія, після завершення строку дії критичного статусу або спливу року з дати його надання доступ до послуги бронювання закривається. Перевірити результат оформлення відстрочки можна в електронному військово-обліковому документі в Резерв+.
Раніше "Телеграф" розповідав, що перегляд критеріїв критичності може вплинути на бронювання працівників від мобілізації та поставити під загрозу їхню відстрочку.