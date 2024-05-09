Копеечные цены, но есть нюанс: в одной из областей Украины массово продают квартиры

Украинцы пожаловались, что в 2014 году многим пришлось точно также прощаться со своим жильем

В Донецкой области, где россияне пытаются продвигаться и захватывать новые города, массово продают квартиры. Отдают недвижимость практически за бесценок.

Видеообзор цен с популярной торговой онлайн-площадки публикуют в сети. В некоторых объявлениях владельцы ставят приписку "срочно".

Квартиры продают жители Краматорска, Славянска, Мирнограда, Доброполья и других городов. Цены колеблется от 118 тысяч гривен (2,9 тысяч долларов) до 700 тысяч гривен (17,5 тысяч гривен) за 2-х и даже 3-комнатные квартиры. Все они с ремонтом и в хорошем состоянии.

Для сравнения, в Харькове, который также регулярно обстреливается, цены на аналогичные квартиры стартуют от 20 тысяч долларов и достигают 70–100 тысяч долларов (2–4 млн гривен).

В комментариях под видео спрашивают, что лучше — год арендовать квартиру во Львове за эти деньги или купить свою в Донецкой области? Другие же говорят, что даже такие цены нельзя называть "бесценком". Беженцы из оккупированных Луганска и Донецка делятся своим опытом в комментариях — они тоже были вынуждены в 2014 году продавать свое жилье, даже новое, за гроши.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что жители Часового Яра не соглашаются на эвакуацию. От города практически ничего не осталось, но люди отказываются выезжать в безопасные места.