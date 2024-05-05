В Україні можуть змінитись правила перетину кордону: у ДПСУ розповіли, з чим це пов’язано

Поки що складно говорити, що саме зміниться

В Україні можуть змінитись правила перетину кордону. Як очікується, цього варто чекати після набрання чинності законом про мобілізацію.

Як повідомляє Уніан, про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу. За його словами, йдеться про те, що уряд має привести свої нормативні документи у відповідність до вимог закону про мобілізацію, який має набути чинності з 18 травня.

При цьому Демченко зазначив, що зараз дуже складно прогнозувати те, що саме зміниться і коли.

"Але, враховуючи, що також до статті 23 Закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку було внесено зміни щодо умов відстрочення від призову, слід очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни, але можуть бути внесені до правил перетину державного кордону", — сказав він.

На уточнення про те, чи можуть ці зміни торкнутися відкриття можливості для виїзду чоловіків за кордон, Демченко нагадав, що вони й так можуть залишати межі України, якщо мають броню від мобілізації чи є багатодітними батьками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ТЦК може надсилати військовозобов’язаним громадянам новий документ, не повістку.