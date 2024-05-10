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Коварный водоем: ГПСУ назвала количество уклонистов, утонувших в Тисе за два года войны

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Через реку бегут мужчины мобилизационного возраста
Через реку бегут мужчины мобилизационного возраста. Фото Коллаж "Телеграфа"

Холодная вода и стремительное течение почти не оставляют шансов на выживание

С начала полномасштабной войны в реке Тиса в Закарпатье, где недавно выловили тела шести мужчин, утонули 28 украинцев. Если брать общее количество погибших на этом участке границы, то количество жертв растет до 35 человек.

Горная местность у реки труднодоступна, поэтому преодолеть ее может не каждый. Об этом представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.

"Уже зафиксировано в реке Тиса 28 случаев, когда обнаруживали тела погибших. Скорее всего — это те, кто пытался сбежать, а направлением для этого выбрали для себя линию границы по реке Тиса. Если сюда добавить труднодоступные горные местности или другие участки границы — это уже более 35 случаев", — сказал Демченко.

Спикер ГНСУ объяснил, что мужчины гибнут из-за того, что у них не хватает сил переплыть реку. Там есть коварные участки, и если неправильно действовать, то можно утонуть.

Тиса на карте
Река в Закарпатье очень коварна для пловцов

Отметим, что с начала полномасштабной войны некоторые мужчины мобилизационного возраста пытаются бежать за границу. Для этого выбирают разные способы, в том числе и через горную реку Тиса. Через нее можно незаконно бежать в две страны — Румынию и Венгрию.

Ранее "Телеграф" писал 5 причин не бежать из Украины через Тису. У нее очень холодная вода, стремительное течение, глубокое дно, а на мели острые камни. Это не все сюрпризы реки.

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#Тиса #ГПСУ #Закарпаття