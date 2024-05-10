Якщо вже був засуджений: чи звільняє судимість за ігнорування повісток від подальшої мобілізації

Військова адвокатка дала вичерпну відповідь

В Україні судимість за ігнорування "бойової повістки не є підставою для звільнення від мобілізації. Тому громадянин може отримати повістку повторно.

Про це розповіла військова адвокатка об’єднання "Актум" Олена Хоменко. Її цитує видання hromadske.

"Варто розуміти, що умовно дострокове звільнення все одно покладає на тебе певні обов'язки. Тобто ти щомісяця ходиш у центр пробації або до дільничого й відмічаєшся, що не змінив місце проживання, перебуваєш на території тощо. І це тебе не страхує від отримання повторної повістки", — пояснює Хоменко.

Тому повістка може бути знову виписана. У цьому випадку для військовозобов’язаного громадянина все починається заново. Але є нюанс — наявність судимості за ухильництво буде обтяжувальною обставиною.

"Якщо ти отримуєш повторну повістку, то все починається спочатку. Але судимість уже буде обтяжувальною обставиною. Тому з одного боку умовний термін — це нібито полегшена відповідальність, а з іншого — як законодавчий капкан", — каже адвокатка.

Для довідки: За ігнорування повістки по чинному законодавству чоловік повинен заплатити від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 1 неоподаткований мінімум складає 17 грн. Тобто, зараз штраф від 850 до 1700 грн.

За повторне ігнорування повістки покарання буде більш жорстке:

штраф від 3400 до 8500 гривень;

рік виправних робіт.

За ігнорування "бойової повістки" відкривається кримінальне провадження. Громадянина можуть позбавити волі строком від 3 до 5 років.

Проте штрафи за ігнорування повістки можуть зрости найближчим часом. "Телеграф" раніше писав, що Рада підтримала законопроєкт про підвищення штрафів для ухилянтів.