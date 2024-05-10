Если уже был осужден: освобождает ли судимость за игнорирование повесток от дальнейшей мобилизации

Военный адвокат дала исчерпывающий ответ

В Украине судимость за игнорирование боевой повестки не является основанием для освобождения от мобилизации. Поэтому гражданин может получить повестку повторно.

Об этом рассказала военный адвокат объединения "Актум" Елена Хоменко. Ее цитирует издание hromadske.

"Следует понимать, что условно досрочное увольнение все равно возлагает на тебя определенные обязанности. То есть ты ежемесячно ходишь в центр пробации или в участковый и отмечаешь, что не изменил место жительства, находишься на территории и т.д. И это тебя не страхует от получения повторной повестки", — объясняет Хоменко.

Поэтому повестка может быть снова выписана. В этом случае для военнообязанного гражданина все начинается заново. Но есть нюанс — наличие судимости за уклонение будет отягчающим обстоятельством.

"Если ты получаешь повторную повестку, то все начинается сначала. Но судимость уже будет отягчающим обстоятельством. Поэтому, с одной стороны, условный срок — это якобы облегченная ответственность, а с другой — как законодательный капкан", — говорит адвокат.

Для справки: За игнорирование повестки по действующему законодательству мужчина должен заплатить от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. 1 необлагаемый налогом минимум составляет 17 грн. То есть, сейчас штраф от 850 до 1700 грн.

За повторное игнорирование повестки наказание будет более жестким:

штраф от 3400 до 8500 гривен;

год исправительных работ.

За игнорирование "боевой повестки" открывается уголовное производство. Гражданин может быть лишен свободы сроком от 3 до 5 лет.

Однако штрафы за игнорирование повестки могут вырасти в ближайшее время. "Телеграф" ранее писал, что Рада поддержала законопроект о повышении штрафов для уклонистов.