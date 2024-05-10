Алкоголь та бензин в Україні подорожчають: яке рішення ухвалив Кабмін

Ставки наблизять до мінімального рівня європейських поступово

Українцям варто очікувати збільшення цін на алкоголь та на бензин. Адже Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку.

Проте пропозицію ще не ухвалила Верховна Рада. Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, написавши у Telegram.

"Законопроєкт має на меті наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було запропоновано встановити наступні ставки акцизного податку:

на бензини 359 євро за 1000 літрів;

на газойлі (дизельне пальне) — 330 євро за 1000 літрів;

на скраплений газ — 277 євро за 1000 літрів.

Зараз ці акцизи становлять 215,5 євро на бензин, 139,5 євро на дизельне пальне та 70 євро на газ. Збільшення ставок відбуватиметься поступово, згідно з графіком з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року.

У законопроєкті пропонується визначити термін "проміжні продукти" як вина та інші зброджені напої (у тому числі суміші зі зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вища за 1,2% обʼємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22% обʼємних одиниць етилового спирту.

Ба більше, передбачається збільшення ставки акцизного податку з 8,42 до 12,23 гривні за 1 л (на 3,81 гривні) для проміжних продуктів до рівня наявної ставки на вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані).

Мельничук додав, що також уточнення терміну "середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет".

Раніше "Телеграф" писав, що, згідно з графіком, до 2028 року акциз на бензин здорожчає з 213,5 до 359 євро за тисячу літрів, тобто в 1,7 раза. Акциз на дизпаливо здорожчає найбільше — з 139 до 330 євро найбільше. Акциз на автогаз здорожчає найменше з 59 до 70 євро за тисячу літрів.