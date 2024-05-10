Алкоголь и бензин в Украине подорожают: какое решение принял Кабмин

Ставки приблизят к минимальному уровню европейских постепенно

Украинцам следует ожидать увеличения цен на алкоголь и бензин. Ведь Кабинет министров одобрил проект изменений в Налоговом кодексе Украины о приближении законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога.

Однако предложение еще не приняла Верховная Рада. Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, написав в Telegram.

"Законопроект преследует цель приближения ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что было предложено установить следующие ставки акцизного налога:

на бензины 359 евро за 1000 литров;

на газойле (дизельное горючее) — 330 евро за 1000 литров;

на сжиженный газ — 277 евро за 1000 литров.

В настоящее время эти акцизы составляют 215,5 евро на бензин, 139,5 евро на дизельное топливо и 70 евро на газ. Увеличение ставок будет происходить постепенно согласно графику с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года.

В законопроекте предлагается определить термин "промежуточные продукты" как вина и другие сброженные напитки (в том числе смеси из сброженных напитков и смеси на основе сброженных напитков), фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 22 % объемных единиц этилового спирта.

Более того, предполагается увеличение ставки акцизного налога с 8,42 до 12,23 гривны за 1 л (на 3,81 гривны) для промежуточных продуктов до уровня имеющейся ставки на вина игристые и вина газированные, сброженные напитки, вина (напитки) ароматизированные игристые (газированные).

Мельничук добавил, что также предусмотрено уточнение термина "средневзвешенная розничная цена продажи сигарет".

Ранее "Телеграф" писал, что, согласно графику, к 2028 году акциз на бензин подорожает с 213,5 до 359 евро за тысячу литров, то есть в 1,7 раза. Акциз на дизтопливо подорожает больше всего — со 139 до 330 евро больше. Акциз на автогаз подорожает меньше с 59 до 70 евро за тысячу литров.