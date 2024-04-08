Окремий вид палива здорожчає у 2,4 раза у разі запровадження акцизів на рівні ЄС

Це однозначно боляче вдарить по гаманцях українців

Згідно з планом Уряду, ставки акцизного податку будуть збільшені до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі. Це необхідний захід, спричинений отриманням Україною статусу країни-кандидата на членство у ЄС.

План впроваджуватиметься протягом 4 років — перше підняття акцизів відбудеться уже у другій половині цього року. Згідно з графіком, до 2028 року акциз на бензин здорожчає з 213,5 до 359 євро за тисячу літрів, тобто в 1,7 раза. Акциз на дизпаливо здорожчає найбільше — з 139 до 330 євро найбільше. Акциз на автогаз здорожчає найменше з 59 до 70 євро за тисячу літрів.

За умови, що курс євро залишатиметься таким же, як сьогодні, бензин здорожчає на 7 гривень, дизпаливо — майже на 10. Найменше додасть у вартості газ — 0,9 гривні.

Щодо першого здорожчання, яке планується уже в другій половині 2024 року, то, за прогнозами президента Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леоніда Косянчука, то бензин одразу здорожчає на 1,5 грн/літр, дизель — майже на дві гривні, а скраплений газ — на 18 копійок. Експерт вважає, що це рішення є додатковим тиском на споживачів і відіб’ється на гаманці звичайних українців.

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