З військовою допомогою Україні є проблема: Зеленський озвучив деталі

Потрібна максимальна зосередженість партнерів

Військова допомога Україні надходить не так оперативно, як було обіцяно. Зокрема, не всі партнери нашої держави можуть повихвалятись вчасним постачанням.

Цю ситуацію необхідно змінити. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.

"Нині не всі наші партнери оперативно виконують домовленості. Ми потребуємо максимальної зосередженості наших друзів, друзів України, щоб прискорити постачання", — наголосив Зеленський.

Глава держави у розмові зі Зузаною Чапутовою порушував питання українських потреб, у тому числі у зброї, яка необхідна, щоб зірвати плани росіян. Водночас Зеленський наголосив, що Україна вдячна кожному лідеру, який допомагає у прискоренні передачі зброї.

Під час зустрічі зі своєю словацькою колегою, глава держави також обговорив ситуацію на фронті. Зокрема, згадувалася спроба росіян розширити наступ на сході — у Донецькій та Харківській областях.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів нараду із керівниками Сил оборони України щодо ситуації на фронті. Також український президент заявив, що знає про плани Росії щодо наступу та агресор отримає гідну відповідь.

Раніше "Телеграф" писав, що посли ЄС схвалили передачу Україні коштів, які надходять від надприбутків оподатковуваних заморожених російських активів. Це останній крок для того, щоб механізм нарешті запрацював.