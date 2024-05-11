Самый крупный с начала российского вторжения: Британия выделила Украине новый пакет помощи
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Новый пакет будет включать самое необходимое оружие и снаряжение
Великобритания передает Украине новый пакет военной помощи. Ожидается, что он станет самым крупным с начала российского вторжения.
Информация об этом размещена пресс-службой Министерства обороны страны в соцсети X. Отмечается, что пакет помощи включает в себя 500 миллионов фунтов стерлингов (617 миллионов долларов или 24,8 млрд гривен).
Кроме того отдельно будет предоставлено дополнительно важное оборудование, которое включает:
- 4 миллиона патронов к стрелковому оружию;
- более 1600 ракет;
- 400 автомобилей, включая 160 тактических автомобилей Husky.
Как известно, о выделении этого пакета впервые было сообщено 23 апреля текущего года. В основной транш на 500 миллионов войдут боеприпасы, средства ПВО, беспилотники и инженерная поддержка.
В целом же военная помощь Великобритании Украине в текущем финансовом году составила 3 млрд фунтов стерлингов.
Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленсккий ранее сообщал, что военная помощь Украине поступает не так оперативно, как было обещано. В частности, не все партнеры нашего государства могут похвастаться своевременными поставками.