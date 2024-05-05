Нардеп V, VI та VII скликань, ексзаступник голови Радміну Криму спеціально для "Телеграфу" пояснив, які переговори можна вести після закінчення війни з РФ

Днями постпред України в ООН Сергій Кислиця вкотре дав зрозуміти росіянам, що Керченський міст буде знищено. Це, зрозуміло, викликало істерику у представників країни-агресорки, і без того переляканої тим, що ми отримали від США далекобійні ракети ATACMS. Вони вже дають взнаки, прилетівши по аеродрому в Джанкої.

Заяв про Крим та навколо нього буде ще багато. Суть не в них. Важливо розуміти одне – Україна повертатиме Крим. І переговори, про які зараз так багато говорять, не мають бути за рахунок територій України.

Переговори за підсумками війни треба вести про репарації з боку РФ, про покарання військових злочинців. І ніяк інакше.

Щодо ж Криму, то він важливий не лише для України як частина її міжнародно визнаної території. Це ще й про колективну безпеку, в якій Крим посідає важливе місце. Адже Росія намагалася використати його для домінування у всій акваторії Чорного моря. І, по суті, ускладнила багатьом країнам судноплавство (зокрема транспортування продовольства), туризм, ведення економіки загалом. І тут постраждала не лише Україна, а, як мінімум, усі чорноморські країни.

Варіантів тут нема. Крим – це Україна. Це не просто гасло, а наша мета. Без досягнення якої війна просто не закінчиться.