Тариф на газ до травня 2025 року: скільки платитимуть українці, озвучено ціни

Залежно від компанії ціна коливатиметься в межах двох гривень

Українські постачальники газу оприлюднили тарифи, які діятимуть до кінця квітня 2025 року. За цей період вартість блакитного палива не зростатиме. Це стосується також компанії "Нафтогаз", послугами якої користуються приблизно 98% населення.

На найближчий рік постачальники не змінили тарифів і українці платитимуть за колишніми цінами. Залежно від компанії ціна коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн. Про це пише ГазПравда.

Зі всього списку постачальників Еру Людям і Галнафтогаз вказали, що ці тарифи будуть актуальні до серпня 2024 року. Що буде з цінами далі — поки що інформації немає.

Які тарифи встановили компанії:

ТОВ "Еру Людям" – 7,70 грн (з 1 травня 2023 року по 31 серпня 2024 року);

ТОВ "Енерджі Трейд Груп" – 7,799 грн;

ТОВ "ГК "Нафтогаз України" – 7,96 грн;

ТОВ "Тернопільоблгаз Збут" – 7,96 грн;

ТОВ "Прикарпат Енерго трейд" – 7,98 грн;

ТОВ "Полтавагаз Збут" – 7,99 грн;

ТОВ "Галнафтогаз" ПП "ОККО Контракт" – 7,99 грн (з 1 вересня 2023 року по 30 серпня 2024 року);

ТОВ "Львівенергозбут" – 8,20 грн;

ТОВ "Київські Енергетичні Послуги" (YASNO) – 8,46 грн;

ТОВ "Дніпровські Енергетичні Послуги" (YASNO) – 8,46 грн;

ТОВ "Асканія Енерджі" – 9,95 грн;

ТОВ "Рітейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" – 9,99 грн;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Верховній Раді впевнені, що в Україні слід переглянути тарифи на електроенергію. А якщо ні, то взимку може бути великий дефіцит потужностей і світло відключатимуть на тривалий час.