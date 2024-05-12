Цены взлетят? Сколько стоит топливо в Украине на разных заправках и когда ожидать подорожания

Стоимость топлива на разных АЗС отличается

Средние цены на бензин в Украине колеблются в районе 50 гривен. Однако все может изменится уже скоро.

Так, по данным сайта auto.ria, в настоящий момент цены на бензин составляют от 52,44 грн/ л (А-92) до 59,48 грн/л. Бензин А-95 при этом вы моете приобрести за 55.84 грн/л. За литр дизтоплива можно отдать в среднем 53,53 грн/л. А вот ценник на автогаз установлен на уровне 26,95 грн.

При этом обратите внимание, что стоимость топлива на разных АЗС отличается (по состоянию на 11 мая):

При этом важно отметить, что недавно Кабмин одобрил проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс по акцизному налогу, среди положений которого – повышение акцизных ставок на горючее. Что, вероятно, приведет к росту цен на него на АЗС. В частности, на бензины ставки предлагается увеличить до 359 евро за 1000 литров – с текущих 213,5 евро. То есть повышение составит сразу 145,5 евро. Впрочем, паниковать не стоит – этой цифры планируется достичь в 2028 году, повышая акциз ежегодно и плавно.

Документ также предусматривает график ежегодного увеличения таких ставок – в период с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027-го. Таким образом, вероятно, первый этап повышения состоится уже этим летом.

Одобренный правительством документ предусматривает увеличение акциза к 2028 году на бензины на 145,5 евро за 1000 литров – с текущих 213,5 до 359 евро. А кроме того:

на дизель – на 190,5 евро, с текущих 139,5 до 330 евро;

на сжиженный газ – на 225 евро, с текущих 52 до 277 евро.

Впрочем, окончательное решение о повышении акцизных ставок еще не принято. Этому будет предшествовать:

обсуждение и голосование за него народными депутатами;

подписание документа президентом.

Напомним, ранее мы писали о том, как мобилизация может повлиять на цены в Украине.